Riqualificato il Parco Carducci, torna a vivere l'area verde a Valenzano: "Luogo restituito alla comunità"

Parco Carducci torna a vivere. Oggi pomeriggio sarà riaperta l'area verde di Valenzano, dopo degli interventi di riqualificazione previsti dal progetto 'Greening Urbano', finanziati con fondi Pnrr.

L’amministrazione comunale ha organizzato una festa di riapertura in collaborazione con l’associazione Fortepiano. L'evento, previsto per sabato, è stato spostato a domenica a causa del maltempo che ha colpito la provincia di Bari nelle ultime ore.

A partire dalle 17:30, subito dopo taglio del nastro e saluti istituzionali, gli spazi riqualificati del parco ospiteranno sino a mezzanotte attività per bambini, stand enogastronomici, spettacoli di danza e il dj set di Carlo Chicco.

"Come amministrazione siamo molto contenti di poter finalmente restituire al paese questo luogo di ritrovo tanto atteso e reclamato durante i lavori in villa Carducci - ha commentato il sindaco di Valenzano Giampaolo Romanazzi - I cantieri proseguono nelle altre aree verdi comunali oggetto degli interventi di riqualificazione. Il nostro compito, nel mentre, è sensibilizzare la comunità sul valore della cura e del rispetto dei beni pubblici, a partire dalle generazioni più giovani".

Gli interventi. Il Parco Carducci è stato oggetto di una profonda riqualificazione. L’area verde oggi è più sicura grazie ad una serie di interventi che, da un lato, hanno risolto le criticità del Parco, in particolare la pavimentazione sconnessa e dall’altro, hanno salvaguardato arredi e materiali già presenti che necessitavano però di manutenzione:

È stata realizzata una nuova pavimentazione in calcestruzzo giallo rosso e grigio, intervallata da lastre di pietra per più 3000 metri quadri totali, sono stati ripristinati i cordoli rotti e pitturate tutte le murature. La rimozione delle vecchie piastrelle pericolanti del gazebo ha permesso la pitturazione della struttura, con il rifacimento dell'impermeabilizzazione. Sono state ripristinate tutte le panchine in pura pietra danneggiate. I lavori hanno previsto anche l'installazione di 10 nuovi cestini gettacarte, di 6 nuove panchine in legno con schienale, la riparazione della fontana, la sostituzione delle giostre odanneggiate e la creazione di nuova pavimentazione antitrauma di ultima generazione. Sono stati sistemati, infinem l'impianto di irrigazione e la fontana del'acqua potabile.