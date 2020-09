Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piazza Disfida di Barletta si mostra (finalmente) ai residenti: nuove alberature, panchine e fontane a sfioro

Questa mattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro, insieme all'assessore Galasso e al presidente del I Municipio Leonetti, ha inaugurato la piazza riqualificata nel quartiere Libertà. "Nuovi appalti in via Dante e via Ettore Fieramosca, dove continuerà il viale alberato" spiega Galasso