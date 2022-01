Japigia, al Campo Bellavista inaugurata la nuova pista di atletica. Decaro: "Sarà polo dello sport della città"

Una pista di atletica leggera rinnovata per quello che diventerà 'il polo dello sport della città' di Bari. Ad annunciarlo è il sindaco Decaro, durante l'inaugurazione del campo scuola Bellavista a Japigia. La struttura, gestita del comitato pugliese della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha ottenuto un finanziamento di 800 mila euro e ulteriori fondi di 700 mila euro consentiranno la ristrutturazione anche della palestra. Nello specifico, come ricordato dall'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, i lavori comporteranno il rifacimento della guaina della copertura, una nuova pavimentazione e un impianto con pompa di calore per riscaldamento e il raffreddamento del palazzetto; e interesseranno anche gli spogliatoi che ospiteranno sul tetto pannelli fotovoltaici.

L'amministrazione comunale vorrebbe inserire l'area nel più ampio progetto "Costa Sud", che prevede grazie a 75 milioni di euro dei fondi del Pnrr la riqualificazione dei sette chilometri di costa a ridosso della struttura. "Stiamo valutando - ha detto - l'opportunità di realizzare su aree comunali un piccolo impianto indoor, un impianto al chiuso per fare allenamento".

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del Coni Giovanni Malagò e i presidenti nazionale e regionale Fidal Stefano Mei e Giacomo Leone. "Questo campo - ha detto Leone - è il vero polo sportivo dell'atletica pugliese, 500 ragazzi quotidianamente sono su queste corsie che hanno visto nascere grandi campioni. Massimo Stano e Antonella Palmisano erano qui ad allenarsi e a gareggiare prima dei grandissimi trionfi olimpici". "Questo impianto - ha detto il presidente Malagò - è stato ristrutturato grazie al bando 'Sport e Periferie'. Quando fu assegnato questo fondo se ne occupava il Coni, oggi se ne occupa la politica. Mi auguro che la politica continui sempre a scegliere progetti che sono legati allo sport, come in questo caso, e che non faccia invece scelte legate magari a criteri diversi, perché questo non solo non lo posso condividere, ma mi opporrò".