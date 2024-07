Incendio nelle vicinanze di un capannone in via Napoli: nube nera visibile da varie zone della città

Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio, nelle vicinanze di un capannone di via Napoli, nella zona di San Girolamo-Fesca. Sul posto sono giunte quattro squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Al momento non si segnalano persone ferite né intossicate.

Una nube di fumo nero, sprigionata a causa del rogo, è risultata visibile nelle zone limitrofe all'incendio