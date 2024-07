Incendio a Poggiofranco, fiamme in un appartamento: vigili del fuoco portano in salvo bimbo e due cani

Un secondo incendio, oltre a quello che ha interessato la facciata di un palazzo in via Matarrese, ha richiesto questa mattina l'intervento dei vigili del fuoco al quartiere Poggiofranco. L'allarme è scattato intorno alle 10, per un incendio in un'abitazione in stradella Cannaruto.

Le fiamme sono divampate in un appartamento al secondo piano di un condominio di otto piani. Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili, l'autobotte e il Carro ARA (per ricaricare sul posto le bombole di aria degli autoprotettori dei soccorritori al lavoro).

La proprietaria dell'appartamento è riuscita ad allontanarsi autonomamente dall'abitazione del fiamme, dove si trovavano anche due cani, portati in salvo dai vigili del fuoco. I pompieri hanno soccorso anche un bambino, che si trovava nell'abitazione al piano superiore, e che a causa dei fumi inalati è stato portato in ospedale.

Il rogo è stato domato nel giro di un'ora: pesanti i danni causati dalle fiamme nell'abitazione. Sul posto sono rimasti un funzionario dei vigili del fuoco con una squadra di supporto per le verifiche del caso.