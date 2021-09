Fiamme in via Caldarola, incendio a ridosso del cantiere: a fuoco cumuli di aghi di pino

Le fiamme in prossimità delle recinzioni del cantiere per l'allargamento della strada: secondo prime informazioni, a bruciare sarebbero stati cumuli di aghi di pino. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco

Fiamme questa sera in via Caldarola: a bruciare, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero stati alcuni cumuli di aghi di pino. L'incendio, a ridosso del cantiere per l'allargamento della strada, avrebbe lambito anche le fronde degli alberi ma è stato comunque tempestivamente domato dai vigili del fuoco.