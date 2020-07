Alberi a fuoco nella villa comunale di Casamassima, il sindaco: "Forse atto vandalico, ma non ci arrendiamo"

Alberi a fuoco nella villa comunale di Casamassima. Non si registrano feriti nell'incendio nella piazza centrale del comune barese, da poco rinnovata e per cui è stato di recente firmato un accordo per nuovi lavori. L'allarme per l'incendio è stato dato intorno alle 13.30, e si teme che si possa trattare di un atto vandalico. D'altronde non sarebbe il primo episodio spiacevole che riguarda l'area, dopo l'aggressione ai vigilantes dell'associazione Carabinieri durante uno spettacolo per bambini a fine giugno.

"Si tratta di un fatto gravissimo, che giunge ad appena 24 ore dalla firma del preliminare relativo alla realizzazione di ulteriori interventi nell’area - scrive sui social il sindaco Giuseppe Nitti - Le indagini provvederanno a fare chiarezza. Ma una cosa sia chiara: se dietro queste azioni dovesse esserci un qualsivoglia intento di farci desistere dalla nostra azione di recupero degli spazi urbani, noi non arretreremo di un millimetro! Abbiamo lavorato molto e soprattutto abbiamo investito risorse pubbliche per restituire ai cittadini questo spazio abbandonato al degrado da anni".