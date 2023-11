Incendio in un appartamento a Corato, muore una donna di 53 anni

Una donna di 53 anni, Luciana Perrone, è morta ieri sera a Corato, nell'incendio del suo appartamento che si trova al primo piano di una palazzina di via Lombroso, strada vicina al centro cittadino. Il rogo, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbe scoppiato intorno alle 20 e in pochi pochi minuti avrebbe bruciato la piccola abitazione in cui la vittima viveva con il suo cane di piccola taglia. L'animale è stato salvato dai Vigili del Fuoco.

Per la 53enne invece, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Il corpo della donna è stato trasportato a Bari, nell'istituto di Medicina legale. La Procura di Trani potrebbe disporne l'autopsia.

L'appartamento, dichiarato inagibile, è stato sottoposto a sequestrato.

Gli agenti della Polizia di Stato si occupano, grazie all'ausilio dei rilievi svolti dai colleghi della Scientifica di Bari, di ricostruire la dinamica dell'episodio per comprendere le cause della morte della 53enne: al momento, infatti, non è ancora chiaro se la donna sia deceduta a causa dell'incendio o per altri motivi prima che divampassero le fiamme nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche gli agenti della Polizia Locale.