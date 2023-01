Scoppia incendio in appartamento in piazza Umberto: morto un uomo

Un uomo è morto questa mattina nell'incendio di un'abitazione in piazza Umberto, a Bari. Per cause ancora da chiarire, le fiamme si sono sviluppate in un monolocale a piano terra del civico 26. Dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che sarebbero riusciti a entrare nell'abitazione attraverso una finestra. Per l'uomo di 69 anni all'interno dell'appartamento, gravemente ustionato, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai soccoritori del 118, sono giunti anche gli agenti delle Volanti e il pm di turno, che ha disposto l'intervento del medico legale. Accertamenti sono in corso per ricostruire con esattezza l'accaduto e le cause del rogo.