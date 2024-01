Incendio nella notte in via Giulio Petroni: fiamme in un appartamento

Un incendio è divampato questa notte in un appartamento in via Giulio Petroni, a Bari. L'intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alla mezzanotte: cinque le squadre giunte sul posto, che hanno provveduto a domare le fiamme e, con l'ausilio di un'autoscala, a evacuare alcuni abitanti dello stabile. Accertamenti in corso sulle cause del rogo. Non ci sarebbero comunque feriti. Sul posto sono intervenuti anche operatori del 118, carabinieri e Polizia locale.