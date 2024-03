Auto in fiamme sotto il ponte: momenti di paura a Japigia

Auto vanno a fuoco sotto il ponte di via Di Vagno. E' accaduto questa sera, poco dopo le 21: per cause in corso di accertamento, alcuni veicoli - cinque, a quanto si apprende - parcheggiati sotto il ponte che collega i quartieri Japigia e Madonnella, sono stati avvolti dalle fiamme. Momenti di paura tra i passanti, anche per alcuni scoppi che sono stati avvertiti, ma non si sono registrati feriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, con una squadra del distaccamento di Carrassi, che hanno provveduto a domare il rogo. In corso di accertamento le cause dell'incendio.