Auto in fiamme sulla statale 16: rogo domato dai vigili del fuoco

Un'auto ha preso fuoco, nel primo pomeriggio, sulla statale 16 a Bari. E' accaduto all'altezza dello svincolo per Santo Spirito-Bitonto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Bari Fiera, che hanno provveduto a domare le fiamme, insieme agli agenti della Polizia metropolitana di Bari, che hanno provveduto alla gestione della viabilità. Il tratto interessato è rimasto inizialmente chiuso per circa 15 minuti, per poi riprendere su una sola corsia. La circolazione è tornata alla completa normalità intorno alle 16.