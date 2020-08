Paura nella notte in via Raffaele Bovio: scoppia un incendio, auto distrutta dalle fiamme

Momenti di paura, questa notte, in via Raffaele Bovio, al confine tra i quartieri di San Pasquale e Mungivacca: un'auto, per cause non ancora chiarite, ha preso fuoco attorno alle 2. Le fiamme sono divampate all'improvviso, provocando scoppi e spaventando i residenti.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco dalla vicina caserma di Mungivacca che hanno provveduto a spegnere l'incendio, evitando che il rogo potesse propagarsi alle vetture vicine. La vicenda è al vaglio della Polizia, giunta sul luogo dell'incendio per i rilievi: al momento non è ancora chiara la dinamica del rogo. Disagi per gli abitanti della zona, costretti a chiudere le finestre per la puzza di benzina e di bruciato provocata dalle fiamme