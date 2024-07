Incendio nel quartiere Poggiofranco di Bari: fiamme sulla facciata di un palazzo in via Matarrese

Un incendio si è sviluppato, questa mattina, lungo la facciata di un palazzo di via Salvatore Matarrese, nel quartiere Poggiofranco di Bari. L'episodio si è verificato attorno alle 9. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco. Non si registrano al momento persone ferite. Da stabilire le cause del rogo.

(notizia in aggiornamento)