Incendio in un appartamento di piazza Mercantile a Bari Vecchia: sul posto i vigili del fuoco

Vigili del Fuoco in azione, questa mattina, a Bari Vecchia, per un incendio avvenuto in un appartamento. L'episodio si è verificato poco dopo le 12: una squadra d'intervento è giunta sul posto dopo un segnalazione di fumo che fuoriusciva dallo stabile.

Non si segnalano al momento persone ferite. Da chiarire la dinamica dell'incendio.