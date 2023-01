Paura in un appartamento di via Calefati a Bari: scoppia incendio, due anziani ricoverati in ospedale

Due anziani sono stati ricoverati, ieri sera a Bari, a seguito di un incendio scoppiato nel loro appartamento di via Calefati, nel centro cittadino. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero divampate per cause accidentali.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo, la Polizia Locale e personale del 118 per i soccorsi. I pensionati sono stati trasportati in ospedale a causa delle esalazioni di monossido respirate, ma non sarebbero in gravi condizioni. Affidati i tre cani presenti in casa. L'appartamento è stato completamente distrutto ma non vi sono stati danni strutturali all'edificio.