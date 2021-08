Fiamme nella zona di Balsignano a Modugno, danneggiati alberi secolari. Rogo domato dopo sei ore: "Il bosco è salvo"

L'incendio che nella giornata di ieri ha interessato la zona in cui sorge l'antico complesso rurale ha lambito anche l'area boschiva, senza fortunatamente intaccarla

Un vasto incendio ha messo a rischio ieri il bosco presente nella zona del casale di Balsignano, a Modugno. Per domare il rogo, come rende noto oggi il primo cittadino, Nicola Bonasia, sono state necessarie sei ore di intervento. Le fiamme hanno danneggiato anche alcuni alberi secolari, ma il bosco - spiega il sindaco - non è stato intaccato.

"Le Autorità - scrive Bonasia - stanno quantificando i danni e accertando le cause dell’incendio. Grazie ai cittadini che hanno prontamente segnalato l'incendio e soprattutto ai boschivi della Protezione Civile (AVES, P.A. Serbari, Poseidon Capurso, Nucleo 41 Bari e Genio Civile) e ai Vigili del Fuoco intervenuti a seguito dell'allerta della Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Puglia. L'unione fa la forza. Il bosco, uno dei nostri polmoni verdi è salvo. Una ragione in più per tutelarlo e rispettarlo".