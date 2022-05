Incendio in una braceria a Sammichele: fiamme e fumo ma nessun ferito

Incendio in una braceria sabato sera a Sammichele. Secondo quanto si è appreso, le fiamme avrebbero rigurdato la canna fumaria del locale.

Fiamme e fumo che si sono levati dal terrazzo della palazzina hanno messo in allarme anche i passanti, che hanno immortalato la scena che hanno pubblicato foto e video sui social, ma per fortuna non si sono registrate conseguenze per le persone. Gli ospiti presenti sono stati fatti uscire e anche i danni alla struttura sarebbero stati limitati: l'incendio è stato domato in breve tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano.