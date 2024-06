Mezzo pesante in fiamme sulla A14: code nel tratto fra Molfetta e Bitonto

E' stato chiuso intorno alle 10 e successivamente riaperto, dopo circa un'ora, il tratto dell'A14 compreso tra Molfetta e Bitonto, a causa di un mezzo pesante in fiamme.

Non si sono registrati feriti. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento, sul luogo dell'evento, si segnalano 2 km di coda in diminuzione in direzione Bari, dove il traffico transita su una corsia.



Agli utenti diretti verso Bari, viene consigliato di uscire a Molfetta percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Bitonto. Percorso inverso per gli utenti provenienti da Bari e diretti verso Ancona.

*Ultimo aggiornamento ore 10.55