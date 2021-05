Incendio nelle campagne di Japigia, colonna di fumo in cielo: evacuato il campo Bellavista

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e le guardie del nucleo di vigilanza dell'ANUU Migratoristi. Ancora da definire le cause, ma l'ipotesi è che abbiano preso fuoco delle sterpaglie

Incendio nelle campagne di Japigia: nel primo pomeriggio una colonna di fumo grigio si è alzata in cielo, visibile da grande distanza. Ancora ignoto cosa abbia scatenato le fiamme, anche se l'ipotesi più probabile è che abbiano preso fuoco delle sterpaglie. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con le camionette.

L'incendio si è generato nei pressi del Campo comunale Bellavista. Le persone che erano presenti all'interno sono state fatte evacuare per limitare i danni nel caso le fiamme si estendessero oltre le campagne. Sul posto anche le guardie del nucleo di vigilanza dell'ANUU Migratoristi, che hanno visto la densa colonna di fumo dalla tangenziale di Bari. Operazioni ancora in corso per spegnere le fiamme.

Articolo in aggiornamento