Incendio in zona Santa Caterina: sterpaglie in fiamme nelle campagne, vigili del fuoco al lavoro

Due squadre sul posto per domare le fiamme, divampate in un'area di campagna non distante dal parco commerciale. La zona è sorvolata da un elicottero

Un vasto incendio sta interessando le campagne in zona Santa Caterina a Bari, in un'area nei pressi del parco commerciale. Sul posto per domare il rogo - a bruciare sarebbero sterpaglie - sono al lavoro due squadre dei vigili del fuoco. La zona viene sorvolata dall'alto con un elicottero, per monitorare l'andamento delle operazioni.