Ospedale Monopoli-Fasano, incendio nel cantiere: "Rogo domato, evitati danni rilevanti alla struttura"

"Il rogo è stato domato, non ci sono feriti né danni rilevanti alla struttura: nel cantiere del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano è già tutto sotto controllo. Ho potuto constatarlo personalmente, effettuando un sopralluogo con l’assessore regionale Rocco Palese e il direttore sanitario Sansonetti". Lo comunica il consigliere regionale di Con, Stefano Lacatena che rassicura sull'incendio che questa mattina è divampato nel cantiere della struttura sanitaria.

"Ringrazio gli operai del cantiere, intervenuti con prontezza, e i Vigili del Fuoco che sono sopraggiunti - sottolinea Lacatena - Adesso, andiamo avanti con serenità verso l’apertura del nuovo ospedale che sarà un fiore all’occhiello della sanità regionale".

"C’è stato un principio d’incendio al cantiere del nuovo ospedale Monopoli-Fasano - scrive il presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati - Tutto rientrato, per fortuna, senza danni: così mi è stato riferito dalla direzione lavori e dal Rup. Ringrazio tutto il personale dell’impresa che prontamente si è dedicato per far rientrare subito l’emergenza, utilizzando i sistemi interni di spegnimento. Chiedo a tutti di avere massima prudenza e vigilare attentamente sulla salvaguardia del cantiere e dell’immobile, perché non possiamo permetterci di aggiungere ritardo a quello clamoroso già accumulato. È questione di vita".