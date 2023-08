Incendio in corso della Carboneria: fiamme in un capannone in disuso, vigili del fuoco sul posto

Un incendio è divampato in un capannone abbandonato nei pressi di corso della Carboneria, a Bari. Dal rogo si è sprigionato un denso fumo nero, ben visibile dal vicino ponte Adriatico. Secondo prime informazioni, il rogo sarebbe divampato in una struttura in disuso, adiacente ad alcune abitazioni, in cui sarebbero presenti rifiuti. Al momento non si conoscono altri dettagli. Sul posto è in corso l'intervento dei vigili del fuoco.