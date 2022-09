Modugno, vasto incendio alla zona industriale: fiamme in un deposito, vigili del fuoco sul posto

Vasto incendio nella zona industriale di Modugno. Secondo prime informazioni, le fiamme sono divampate in un deposito al piano seminterrato di un capannone in via Roma. Nel magazzino, in uso a cittadini cinesi, sarebbero stati accatastati prevalemente tessuti e materiale cartaceo.

L'intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 6.20: sul posto, per domare il rogo sono al lavoro undici squadre.

Non si conoscono al momento le cause dell'incendio, da cui si sta sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza, né l'esatta entità dei danni: non è chiaro se le fiamme abbiano interessato anche altre aree della struttura. Sul posto sono presenti i carabinieri.

*Notizia in aggiornamento - ultimo ore 8.30