Incendio nella zona industriale a Modugno: fiamme sotto controllo, proseguono le operazioni di spegnimento

Il lavoro dei Vigili del Fuoco, giunti con 11 squadre sul posto, è riuscito a circoscrivere le fiamme sprigionatesi dal pauroso incendio scoppiato all'alba nella zona industriale di Modugno. Il rogo si è sviluppato in un deposito al piano seminterrato di un capannone in via Roma: si tratta di un magazzino, in uso a cittadini cinesi, dove sarebbero stati accatastati prevalemente tessuti, articoli di merceria e materiale cartaceo. L'incendio si è propagato anche al piano terra della struttura, in uso a un'azienda di autotrasporti.

L'incendio è adesso sotto controllo, i Vigili del Fuoco sono al lavoro dalle 6.20 di stamattina: le operazioni di spegnimento stanno comunque proseguendo per domare gli ultimi focolai. Dal rogo si era sprigionata una densa nube di fumo nero, visibile anche a grande distanza, che fortunatamente, data la direzione del vento, non ha investito il centro abitato.

Nel frattempo i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Modugno hanno provveduto a bloccare il traffico nelle strade vicine al luogo dell'incendio.

Non risultano conseguenze per le persone. Da chiarire le cause del rogo, che potrebbe essersi sviluppato in maniera accidentale, forse a causa di un corto circuito.