Vigili del fuoco in azione, questa mattina, nella zona di Santa Caterina a Bari, per un incendio divampato in un capannone in disuso. Il fumo sprigionatosi era visibile da numerose zone della città.

Sul posto sono giunte una squadra di Vigili del fuoco con due auto botti. Non si segnalano persone ferite. Ignote, al momento, le cause del rogo.