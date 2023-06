Grosso incendio alla zona industriale: fiamme in un'azienda chimica, fumo nero visibile a grande distanza

Un incendio è divampato intorno alle 13.30 nella zona industriale, tra Modugno e Bari. Secondo prime informazioni, le fiamme starebbero interessando il capannone - non è ancora chiaro se un'area interna o esterna - di un'azienda chimica in via Nickmann. Sul posto è in corso l'intervento dei vigili del fuoco, presenti con almeno tre squadre. Dal rogo si è sprigionato un denso fumo nero, visibile anche a grande distanza dai quartieri della città di Bari e dai Comuni vicini. Al momento non risulterebbero feriti.

*Ultimo aggiornamento ore 14.08