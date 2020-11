Incendio al Cara di Bari: a fuoco container, intervengono i vigili del fuoco

Incendio nella mattinata al Cara di Bari: i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8 nel centro accoglienza migranti del capoluogo, dopo aver ricevuto segnalazione delle fiamme che si stavano propagando in zona. A prendere fuoco è stato un container usato come unità abitativa, "per cause ancora da accertare" come spiegano a BariToday dal Comando provinciale dei vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti con un autobotte, domando l'incendio intorno alle 11 ed evitando così che si propagasse ad altri container. Non risultano feriti o intossicati dalle fiamme.

(Foto Gruppo Fb La Voce di Marconi-San Girolamo-Fesca)