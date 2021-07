Incendio scoppia nell' appartamento di una palazzina a Carbonara: la casa era disabitata

Un incendio è divampato questo pomeriggio, per cause non ancora nota, in un appartamento disabitato al piano terra di una palazzina a Carbonara, alla periferia di Bari, a pochi passi dall'ex cinema Carella. Squadre dei vigili del fuoco, giunte sul luogo dell'incendio, hanno provveduto a spegnere le fiamme. Non si segnalano persone ferite né intossicate.

Sul posto sono giunte anche pattuglie della Polizia e ambulanze.