Fumo nero dalle finestre, incendio nel carcere di Bari

Un incendio è divampato in tarda mattinata nel centro clinico del carcere di Bari. La fuoriuscita di fumo nero da alcune finestre dell'edificio ha richiamato l'attenzione di passanti e automobilisti.

Secondo prime informazioni, le fiamme non avrebbero riguardato l'area delle celle. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme.

Sul posto sono giunte anche quattro ambulanze del 118, che hanno soccorso agenti e detenuti, alcuni dei quali sono rimasti intossicati.

Le persone intossicate, secondo, quanto riporta l'Ansa, sarebbero una decina: sono state trasportate in 'codice rosso' in ospedale. La Polizia Penitenziaria sta effettuando i rilievi per accertare le cause e la natura dell'incendio. I Poliziotti sono impegnati anche in attività di supporto alle ambulanze.

*Notizia in aggiornamento