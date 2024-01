Incendio nel carcere di Bari, il Sappe: "Detenuti su sedia a rotelle presi in braccio e salvati dai poliziotti"

"Al primo piano del Centro clinico del carcere di Bari, dove per cause ancora da accertare, ha preso fuoco il materasso di una stanza in cui non c'era nessun detenuto e tra il 'fuggi fuggi' generale, alcuni detenuti su sedia a rotella sono rimasti bloccati e sono stati tratti in salvo grazie all'intervento di alcuni poliziotti che li hanno presi in braccio, salvo finire in ospedale con segni di intossicazione". Sono queste le parole del segretario del Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziari), Federico Pilagatti, riportate dall'agenzia LaPresse, a proposito dell'incendio divampato nella tarda mattinata di ieri nel carcere del capoluogo pugliese.

Nell'incendio, le cui cause sono ancora da accertare, sono rimasti intossicati una decina di agenti e detenuti: sono stati trasportati in ospedale in 'codice rosso'.

"Nel frattempo con l'intervento di altri poliziotti si è riusciti a spegnere anche l'incendio ed a riportare la calma. Vorremmo che fossero rese pubbliche le immagini di quei momenti drammatici in cui questi eroi a sprezzo della loro vita non hanno esitato un attimo, pur spendo di correre dei rischi per salvare la vita a queste persone che non possono muoversi - ha sottolineato Pilagatti - Noi del Sappe non ci fermeremo e continueremo a denunciare la gravissima situazione del centro clinico di Bari, con la speranza di trovare qualche autorità che possa intervenire per mettere fine a questa situazione".