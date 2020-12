Cartoni in fiamme a Madonnella: fumo per strada e disagi per i residenti

Incendio, questa mattina, in via Cattaro, nel quartiere Madonnella di Bari: ignoti hanno dato alle fiamme alcuni cartoni per strada. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e Pattuglie della Polizia Locale. Disagi per i residenti a causa del fumo sprigionato nel corso dell'incendio.

Il rogo è stato domato rapidamente. Per alcune ore la viabilità su via Dalmazia è stata sospesa: dalle 10 il traffico è stato riaperto regolarmente.