Incendio in una Rsa nel Barese, dieci persone tratte in salvo dai vigili del fuoco

Dieci persone sono state tratte in salvo questa mattina dai vigili del fuoco a Cassano delle Murge, in seguito a un incendio scoppiato all'interno di una Residenza socio-assistenziale. Nessuno sarebbe ferito: gli ospiti, portati in salvo dai pompieri, stanno bene. Sul posto sono comunque intervenuti gli operatori del 118.

Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della struttura e accertamenti per chiarire le cause del rogo.

(foto Vigili del fuoco Twitter)