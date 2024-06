Appicca fuoco alla stanza nel carcere minorile a Bari: agenti evitano il peggio

Un minore straniero, ristretto nel carcere minorile 'Fornelli' di Bari, avrebbe tentato di incendiare sabato sera la stanza in cui era ospitato con altri due minori stranieri. A riferire l'episodio è in una nota il Sappe (Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria). Secondo quanto reso noto dal sindacato, il giovane "con problemi psichiatrici" avrebbe tentato di dare fuoco a un materasso, "creando il caos" all'interno della sezione in cui è accaduto il fatto.

Il giovane sarebbe stato accompagnato in ospedale e dimesso dopo le cure del caso. "Il pronto intervento dei poliziotti in servizio - sottolinea il Sappe - ha evitato che il drammatico evento si trasformasse in tragedia", con gli agenti che sono riusciti a portare in salvo gli occupanti della stanza e a riportare l'ordine anche nella sezione, dove il fumo si sarebbe propagato.

Il Sappe torna a evidenziare il problema del sovraffollamento delle carceri, anche per i penitenziari minorili e per la struttura di Bari in particolare, denunciando allo stesso tempo "la grave carenza di poliziotti" e chiedendo "che si proceda con un immediato sfollamento del Fornelli nonché con l’invio urgente presso la struttura minorile di almeno 10 unità per far fronte alla situazione e garantire la sicurezza del carcere nonché dei ristretti".