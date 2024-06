Incendio di sterpaglie lungo la statale 96: strada chiusa in un tratto ad Altamura

Un incendio di sterpaglie ha reso necessaria la temporanea chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, di un tratto della statale 96, ad Altamura.

L'intervento è in corso all'altezza del chilometro 80. Sul posto per domare le fiamme sono al lavoro i vigili del fuoco. Presente anche personale Anas e delle forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa costituita dalle strade provinciali 11, 27 e 99.