Fumo dai capannoni dei depositi ferroviari di via Quintino Sella: sul posto i Vigili del Fuoco

Un principio d'incendio è scoppiato, questo pomeriggio, in uno dei depositi ferroviari delle ex officine Rialto di via Quintino Sella, a Bari. Secondo le prime informazioni, due senza tetto avrebbero acceso un fuoco per scaldarsi all'interno della struttura, in un'area destinata a ospitare, in futuro, il nuovo terminal dei bus extraurbani.

Di lì si è diffuso del fumo che era chiaramente visibile nelle zone limitrofe ai depositi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e agenti della Polizia Ferroviaria. Non si segnalano persone ferite o intossicate. La circolazione dei treni non ha subito ritardi a causa dell'episodio.