Incendio in azienda di materie plastiche ad Altamura, verifiche Arpa sulla qualità dell'aria. La sindaca: "Attendiamo dati"

Il rogo, che ha interessato il deposito della fabbrica, è stato domato dai vigili del fuoco che stanno presidiando l'area, intanto l'agenzia regionale per l'ambiente ha posizionato centraline per i controlli del caso sull'aria

E' stato completamente domato dai vigili del fuoco "che ora stanno presidiando l'area" l'incendio scoppiato nel pomeriggio di domenica nel deposito di un'azienda di materiale plastica ad Altamura. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione arrivano via Fb dalla sindaca della cittadina murgiana, Rosa Melodia. I vigili del fuoco, spiega, sono al momento ancora presenti sul posto "al fine di scongiurare qualsiasi altro focolaio".

Dal rogo si è sprigionata una densa nube di fumo nero che si è diffusa anche sul centro abitato, facendo così scattare la raccomandazione ai cittadini - lanciata dalla stessa sindaca - a tenere chiuse le finestre e non uscire di casa.

Nelle ultime ore, comunica questa mattina la sindaca, "l'Arpa Puglia ha posizionato le centraline per il monitoraggio dell'aria per almeno 24 ore". "Solo dopo aver conosciuto i valori delle polveri sottili e della diossina e l’eventuale contaminazione del suolo - spiega Melodia - si potrà decidere quali atti adottare. Per il momento occorrerà attendere ancora fino a domani".

Intanto, la sindaca specifica che "non ci sono stati richieste di intervento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale della Murgia".