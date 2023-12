Fiamme all'ingresso della Casa delle Culture nel quartiere San Paolo: "Incendio appiccato per intimidire"

"Ieri sera un atto inaspettato, vile e violento. In tarda serata all'ingresso della Casa delle Culture Città di Bari, in via Barisano da Trani, quartiere San Paolo, è stato appiccato deliberatamente un fuoco, che rischiava di allargarsi in pochi minuti, per impressionare e intimidire l'équipe degli operatori e gli ospiti presenti. Purtroppo non è la prima volta. Un atto violento, commesso nei confronti di tutti e tutte". Lo denuncia l'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, tramite un post sulla sua pagina facebook.

"Nessuna minaccia, violenza o intimidazione può fermare l'impegno e i percorsi del Welfare, della rete delle realtà del privato sociale e dei volontari nelle periferie della nostra Città - sottolinea l'assessora - La Casa delle Culture è uno dei progetti e investimenti più importanti e innovativi realizzati in questi anni nell’ambito del Welfare cittadino, oggi punto di riferimento riconosciuto e premiato a livello cittadino, regionale e nazionale. Spazio multifunzionale e integrato per l'accoglienza, l’orientamento sociosanitario, la ricerca casa con supporto di Unhcr Italia - Agenzia Onu per i Rifugiati per persone vulnerabili migranti e luogo di promozione dei dialogo e della conoscenza fra differenti culture, della convivenza pacifica. Un teatro, sale di formazione, spazi espositivi, di cittadinanza e welfare culturale, una struttura unica nel suo genere. Il welfare non è solo risposta ad un bisogno, ma specialmente investimento nelle persone, nei luoghi".

"Non saranno i furti, le minacce, i pregiudizi, l'intolleranza, l'illegalità, gli atti vandalici o le provocazioni a fermarci - conclude Francesca Bottalico - Andiamo avanti insieme. Non ci arrendiamo. Intanto appuntamento il 20dicembre proprio qui per il grande 'Pranzo della Pace' con gli abitanti del quartiere, i bambini, i richiedenti asilo e senza dimora accolti".