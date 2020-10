"Immagini forti". Fiamme e devastazione sul litorale, distrutto ex Ancora. Decaro: "Non trovo le parole"

"In questo momento l'ex ristorante Ancora sul litorale di Palese sta bruciando. Qualcuno ha dato nuovamente fuoco alla struttura, un'altra volta, stranamente proprio dopo la notizia dell'avvio della procedura per l'affidamento, proprio dopo che lo Stato ha abbassato i canoni per la concessione delle aree demaniali": è il commento del sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo l'incendio che, questa notte, ha distrutto ciò che restava del vecchio ristorante nel quartiere a nord di Bari. Nel 2019 un primo rogo devastò la struttura.

"Sono venuto sul posto ma lo sgomento e la tristezza davanti a queste immagini sono così forti che non riesco a trovare le parole" ha dichiarato il sindaco su Facebook.