Incendio a Palese: di nuovo in fiamme l'ex ristorante L'Ancora

Nuovo incendio nell'ex ristorante 'L'Ancora' a Palese. L'intervento dei vigili del fuoco è scattato poco dopo le 6.30, e sul posto per domare le fiamme sono ancora attualmente al lavoro cinque squadre. La grossa colonna di fumo che si è levata dalla struttura in fiamme è visibile anche a grande distanza.

Non si tratta del primo rogo che interessa la struttura ormai in disuso sul lungomare di Palese. A giugno 2019, a pochi giorni dalla scadenza del bando del Comune per l'affidamento in gestione del locale, un altro incendio aveva praticamente distrutto l'ex ristorante.

(Foto Fb Palese... lamentele e richieste al comune di Bari!)