Incendio nell'ex Socrate, vigili del fuoco e polizia locale sul posto: struttura evacuata

Un incendio si è sviluppato in mattinata nella struttura dell'ex Socrate in via Fanelli, da tempo occupata in particolare da migranti. Le fiamme, le cui cause sono da accertare, sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Per ragioni di sicurezza, si è reso necessario evacuare la struttura e le persone presenti nell'edificio sono state condotte all'esterno.

Sul posto è presente anche la Polizia locale. Al momento non è noto se e quando sarà possibile rientrare nella struttura, e la notizia di un probabile sgombero sta suscitando preoccupazione tra gli occupanti. "A seguito di un piccolo incendio, già domato, che non ha assolutamente intaccato l'integrità della struttura, l'ex-Socrate è stato inibito all'entrata dei suoi e delle sue abitanti - si legge sulla pagina Fb dell'associazione Solidaria Bari - La polizia municipale sta impedendo il rientro in un immobile che da circa 11 anni è diventata l'abitazione di circa cento persone migranti che ora rischiano di rimanere senza casa. È necessaria la solidarietà di tutta quella parte di città che mette al centro i bisogni e i diritti fondamentali delle persone. È necessaria la presa di posizione ferma ed intransigente affinché gli e le abitanti dell'ex Socrate rientrino nelle loro stanze dove risiede la loro vita e la loro dignità".

(foto Fb Solidaria Bari)