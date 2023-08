Incendio in una fabbrica a Gravina, fumo nero sulla città. Il Comune: "Tenete chiuse le finestre"

Incendio questo pomeriggio in un opificio in contrada Grottamarallo, alla periferia di Gravina in Puglia. Dal rogo si è sprigionato un denso fumo nero e il Comune ha invitato "precauzionalmente" i cittadini "a tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni".

Sul posto, spiega sempre il Comune di Gravina attraverso i propri canali social, sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri e Carabinieri Forestali. La viabilità per la contrada, rende noto ancora il Comune, risulta momentaneamente interdetta. "Rilievi sono in corso da parte dell'Asl per l'alta e densa colonna di fumo sprigionatasi all'esterno".