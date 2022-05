Incendio in una fabbrica sulla Provinciale 231, fiamme lambiscono il tetto: intervento dei vigili del fuoco

Incendio all'interno di una fabbrica sulla provinciale 231. Le fiamme sono scaturite, per cause ancora da accertare, all'interno della struttura - ubicata nelle vicinanze dello svincolo per la strada statale 16, all'altezza del quartiere Stanic - e hanno velocemente raggiunto il tetto. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con un'autobotte per spegnere l'incendio, che non sembrerebbe aver provocato danni a persone.