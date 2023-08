Un denso fumo nero si leva dalle campagne alla periferia di Japigia: anche nel giorno di Ferragosto, gli incendi non si fermano. La segnalazione dell'episodio, l'ennesimo, arriva via Fb dal Comitato cittadini di Japigia. "Il rogo non va mai in ferie, neanche a Ferragosto", scrivono i residenti esasperati.