Paura in via Salvemini a Bari: furgone s'incendia all'improvviso, veicolo avvolto da fiamme e fumo

Momenti di paura, questa mattina, in via Gaetano Salvemini, nel quartiere San Pasquale di Bari, a causa di un furgone che ha improvvisamente preso fuoco. Non si segnalano feriti o intossicati.

Sarebbero stati vani i primi tentativi di spegnere le fiamme che, con rapidità, hanno avvolto il mezzo, creando una certa apprensione clienti e lavoratori delle diverse attività presenti a pochi passi. Sul posto sono quindi giunti i vigili del Fuoco che hanno spento il rogo. In corso di ricostruzione la dinamica dell'incendio.