Paura in piazza Garibaldi, divampa incendio in un garage: evacuata palazzina

Un incendio si è verificato questa mattina in un garage di una palazzina in piazz Garibaldi, nel quartiere Libertà di Bari. Sul posto sono giunte immediatamente squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

Ancora ignote le cause del rogo. Non si registrano, al momento, persone intossicate: evacuata prontamente la palazzina che ospita decine di residenti. Il fumo nero, visibile nelle zone adiacenti del quartiere Libertà, è stato notato da numerosi residenti e passanti, alcuni dei quali hanno allertato i Vigili del Fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Notizia in aggiornamento)