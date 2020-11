Incendio in garage nei pressi della stazione: fumo in strada e apprensione tra i residenti, fiamme domate dai vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio, intorno alle 16.30, in un garage all'interno di una palazzina in via De Cesare a Bari, nei pressi della stazione. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato le fiamme, circoscritte e domate grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Il rogo - al momento non è noto se abbia interessato auto o altri mezzi presenti nel garage - ha provocato molto fumo, ben visibile anche in strada, suscitando inevitabilmente apprensione tra passanti e residenti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Secondo quanto riferito da chi abita in zona, alcuni residenti sarebbero stati fatti uscire dalle abitazioni, per poi rientrare. L'intervento si è comunque concluso senza conseguenze per le persone.