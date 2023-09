Incendio nel giardino degli Aquiloni, dal 2 ottobre i lavori di manutenzione nello spazio verde in via Devitofrancesco

Mercoledì scorso, a seguito di un incendio appiccato nel chiosco interno al giardino degli Aquiloni, l’accesso all’area verde di via Devitofrancesco è stato interdetto al pubblico per ragioni di sicurezza su indicazione del comando di Polizia Locale e dei Vigli del Fuoco, in attesa dell’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell’immobile. I lavori avranno inizio il prossimo 2 ottobre, data di consegna del chiosco e di sottoscrizione del relativo contratto di concessione in favore della società Green Kite srl.

Dal 2 ottobre, quindi, l’aggiudicatario provvederà a riqualificare l’area attraverso un intervento che si ispira "ai classici beer garden nordeuropei che hanno come principio l’impatto zero nell’utilizzo di materiali sostenibili e caratterizzati da suggestive luci e piante decorative", come dichiarato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

"Proseguiamo nel percorso di recupero e riqualificazione dei beni immobili di proprietà comunale e delle aree circostanti, con l’obiettivo di renderli pienamente fruibili per la nostra comunità - commenta l'assessore al Patrimonio, Vito Lacoppola - favorendo, al contempo, lo sviluppo di attività di giovani imprenditori nonché progetti sostenibili che consentano di animare e utilizzare spazi ormai in disuso, spesso oggetto di atti vandalici, come in questo caso. Il nostro augurio è che, al termine degli interventi previsti e con l’avvio delle attività del chiosco, il giardino sia più vissuto dai residenti e sottratto alle mire dei soliti incivili che con azioni distruttive mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini danneggiando i beni comuni".

Il giardino resterà chiuso al pubblico per consentire la realizzazione delle opere necessarie alla riqualificazione dello spazio verde.