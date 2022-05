Fumo nero dalle campagne, ancora un incendio a Japigia

Fumo nero dalle campagne alla periferia della città: a segnalare l'ennesimo rogo sono su Fb i residenti del Comitato cittadini di Japigia. L'incendio, secondo quanto riferiscono i residenti, che dicono di aver allertato anche la Polizia locale, è stato localizzato in strada comunale Caldarola, "nella campagna prospiciente il canile Mapia".

Una piaga, quella dei roghi (di rifiuti) nelle campagne del quartiere, che purtroppo non conosce tregua: solo qualche giorno fa, proprio grazie a una segnalazione dei residenti, la Polizia locale ha denunciato tre persone, sorprese in un'area privata in cui erano appena state appiccate le fiamme a cumuli di rifiuti.