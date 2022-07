Ennesimo rogo a Japigia, la rabbia dei residenti: "Perché dobbiamo continuare ad assistere impotenti?"

Ancora un rogo nelle campagne di Japigia: sterpaglie in fiamme, nei terreni tra via Padre Pio e via Cavalieri di Vittorio Veneto. La denuncia arriva via Fb dal 'Comitato Cittadini di Japigia', accompagnato da un amaro sfogo.

"Ci arrivano immagini chiare e inequivocabili, dell'ennesimo rogo che si sta consumando nel più totale silenzio istituzionale - si legge sulla pagina - Perché dobbiamo continuare ad assistere impotenti? Perché non vengono applicate le leggi e i regolamenti? Insomma dov'è la prevenzione!".